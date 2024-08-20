Первая группа российских спортсменов отправилась в Париж на Паралимпийские игры

Первая группа российских спортсменов отправилась на Паралимпийские игры-2024 в Париж, сообщает ТАСС.

В составе группы были как спортсмены, так и тренеры с сопровождающими. Всего во вторник, 20 августа, в столицу Франции вылетели 40 человек.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков пожелал спортсменам показать свой лучший результат на главном старте четырехлетия.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего на турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.