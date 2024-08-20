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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

20 августа, 23:38

Первая группа российских спортсменов отправилась в Париж на Паралимпийские игры

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Первая группа российских спортсменов отправилась на Паралимпийские игры-2024 в Париж, сообщает ТАСС.

В составе группы были как спортсмены, так и тренеры с сопровождающими. Всего во вторник, 20 августа, в столицу Франции вылетели 40 человек.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков пожелал спортсменам показать свой лучший результат на главном старте четырехлетия.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего на турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: ТАСС
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