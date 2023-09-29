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Паралимпийские игры

Сегодня, 16:37

ПКР сохранил право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных турнирах

Ана Горшкова
Корреспондент
Павел Рожков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) сохранил за ПКР право заниматься подготовкой спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«За ПКР сохранили право заниматься подготовкой и участием спортсменов в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры», — приводит слова Рожкова ТАСС.

29 сентября Генассамблея МПК проголосовала за приостановку членства паралимпийского комитета России в организации. Однако МПК допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Спортсмены из&nbsp;России смогут выступить на&nbsp;Паралимпийских играх 2024 года в&nbsp;Париже в&nbsp;нейтральном статусе. Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2024: онлайн
Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
ПКР
МПК
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