Польский гид сбил российского паралимпийца во время забега

Польский гид сбил с ног российского паралимпийца Федора Рудакова во время забега на 1500 м в классе T11 на Паралимпиаде-2024 в Париже.

В ходе забега Рудаков обогнал поляка Александра Коссаковски. Сопровождающий соперника из Польши наступил россиянину на пятку. Рудаков упал и не сумел продолжить участие в забеге.

Летние Паралимпийские игры проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов из России. Они выступают в пяти дисциплинах: легкая атлетика (46), плавание (34), настольный теннис (4), триатлон (2) и тхэквондо (2).