Президент Паралимпийского комитета России поблагодарил ФОНБЕТ за помощь паралимпийцам

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поблагодарил букмекерскую компанию ФОНБЕТ за помощь параатлетам.

«Хочу еще раз поблагодарить ФОНБЕТ за то, что смогли найти для нас средства и поддержать наших паралимпийцев, отстраненных от участия в Играх в Пекине. Для них важно это внимание. Спасибо, что пригласили звезд, таких как Овечкин, Касатонов и Якушев. Они сыграли в следж-хоккей с нашими хоккеистами, и это действительно был праздник на всю страну. И спасибо за те 54 миллиона, которые ФОНБЕТ выделил и раздал нашим ребятам как премиальные, для них они тоже не лишние», — заявил Павел Рожков.