Рожков — о Паралимпиаде-2024: «Когда на пьедестал поднимались россияне, весь зал стоя аплодировал им»

Президент ПКР Павел Рожков рассказал об отношении к российским спортсменам на Паралимпиаде 2024 года в Париже.

«Очень хорошо к ребятам относились и волонтеры, и судьи, и организаторы. Они все время помогали. Это видно по многочисленным комментариям наших спортсменов не только во время Игр, но и после, когда они уже уехали, а про них могли что-то наговорить. В общем-то, отзывы самые хорошие. Более того, мы же с вами видели по трансляции: когда на пьедестал поднимались наши спортсмены, весь зал стоя аплодировал им. Очень доброжелательное отношение было со стороны сотрудников оргкомитета Паралимпийских игр, со стороны МПК. По организации и проведению никаких вопросов нет. Только слова благодарности», — приводят «Известия» слова Рожкова.

Паралимпийские игры-2024 проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты выступали на турнире в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.