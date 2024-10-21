Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:21

Путин наградил медалистов Паралимпийских игр-2024

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, которые завоевали медали на Паралимпиаде в Париже.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечен большой вклад российских паралимпийцев в развитие отечественного спорта, их воля к победе, стойкость и целеустремленность.

Девять атлетов удостоены ордена Почета, восемь — ордена Дружбы, еще 22 спортсмена награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

Паралимпиада в столице Франции проходила с 28 августа по 8 сентября. Россияне, выступавшие как нейтральные паралимпийские спортсмены, завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. В общем зачете, где их официально не учитывали, они заняли восьмое место.

Владимир Путин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Президент Путин дал гражданство РФ капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Карпин откажется вызывать бразильца в сборную России?
Российские военные поразили цеха производства и склады хранения дронов ВСУ
На Урале ФСБ изъяла у подпольных добытчиков самородки золота на 300 млн рублей
В НОАК сообщили о проходе военных судов США и Канады через Тайваньский пролив
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Сегодня
Вчера
Неделя