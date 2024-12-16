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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 17:42

Путин объявил о премиях в 3 миллиона рублей для призеров Паралимпиады

Камила Абдурахманова
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград паралимпийской команде сообщил, что каждый российский призер Паралимпийских игр в Париже дополнительно получит премию в 3 миллиона рублей.

«Конечно, все это важно, и госнаграды особенно. Но не менее важна и финансовая поддержка. Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент в Кремле вручает государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. Российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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