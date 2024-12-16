Путин заявил, что атмосфера Олимпиады и Паралимпиады была далека от праздника спорта

Президент России Владимир Путин считает, что атмосфера Олимпиады и Паралимпиады в Париже была далека от праздника спорта.

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — приводит слова президента ТАСС.

XVII Паралимпийские летние игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В них участвовали 88 россиян в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо. Российские паралимпийцы могли выступать только в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.