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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 17:59

Путин заявил, что атмосфера Олимпиады и Паралимпиады была далека от праздника спорта

Камила Абдурахманова
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Президент России Владимир Путин считает, что атмосфера Олимпиады и Паралимпиады в Париже была далека от праздника спорта.

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — приводит слова президента ТАСС.

XVII Паралимпийские летние игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В них участвовали 88 россиян в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо. Российские паралимпийцы могли выступать только в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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