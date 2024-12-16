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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 17:27

Путин заявил, что паралимпийцы приносят огромную пользу миллионам людей

Камила Абдурахманова
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Президент России Владимир Путин сообщил, что российские паралимпийцы приносят огромную пользу миллионам людей и всей России.

«Практически все, кто выходил сюда получать государственные награды, все произносили одну фразу: «Служу России». Это выглядит особенно трогательно. В каком бы состоянии человек ни находился, вот такие люди, как вы, готовы всегда служить России, приносите ей пользу с тем, что вы делаете. Вы приносите огромную пользу миллионам людей и стране в целом», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент в Кремле вручает государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. В них участвовали 88 россиян в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо. Российские паралимпийцы могли выступать только в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.

Источник: РИА Новости
Владимир Путин
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