Путин заявил, что паралимпийцы приносят огромную пользу миллионам людей

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские паралимпийцы приносят огромную пользу миллионам людей и всей России.

«Практически все, кто выходил сюда получать государственные награды, все произносили одну фразу: «Служу России». Это выглядит особенно трогательно. В каком бы состоянии человек ни находился, вот такие люди, как вы, готовы всегда служить России, приносите ей пользу с тем, что вы делаете. Вы приносите огромную пользу миллионам людей и стране в целом», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент в Кремле вручает государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. В них участвовали 88 россиян в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо. Российские паралимпийцы могли выступать только в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.