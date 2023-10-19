Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту рассказал, что страна должна самостоятельно развивать паралимпийское движение.

«Нам самим нужно развивать это. Это благородное дело. И международные контакты надо развивать по этим видам спорта. Нужно, чтоб Минспорт помог поддержать», — цитирует президента ТАСС.

29 сентября стало известно, что российские спортсмены будут допущены к участию в Паралимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.