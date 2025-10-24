Баталова: «Россияне сильны духом и не пропадут после недопуска на Паралимпиаду»

13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Госдумы Рима Баталова отреагировала на новость о том, что российские спортсмены пропустят Паралимпиаду-2026.

«Для нас это неожиданностью не было, были в ожидании, что могут допустить, но этого не случилось. Нам негде было выступать в квалификации, не выезжали на соревнования, чуда не случилось, к сожалению. После всего, что уже было с 2016 года, когда всех допустили на летние [Игры], а нас — нет, уже ничего не удивляет. Действительно печально, но было ожидаемо. Но ничего, мы сильные духом, не не пропадем, будем у себя проводить соревнования, ребята смогут показать результаты. Нас не сломить и не сломать, ребята всегда готовятся, будем выступать на всероссийских соревнованиях», — цитирует Баталову ТАСС.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.