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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:51

Россиянин Даниленко стал серебряным призером Паралимпиады в заплыве на 50 метров на спине

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Россиянин Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр-2024 в плавании на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен финишировал за 57,54 секунды.

Победу одержал бразилец Габриэл дос Сантос с результатом 50,93 секунды. Бронзовым медалистом стал чилиец Альберто Абарса (58,12).

Соревнования прошли в категории S2 — для пловцов с сильно нарушенной координацией туловища, ног и рук либо с низким уровнем координации рук.

24-летний Даниленко завоевал вторую медаль на Играх в Париже. 29 августа он стал вторым в заплыве на 100 метров на спине.

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