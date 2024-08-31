Россиянин Даниленко стал серебряным призером Паралимпиады в заплыве на 50 метров на спине

Россиянин Владимир Даниленко выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр-2024 в плавании на дистанции 50 метров на спине. Спортсмен финишировал за 57,54 секунды.

Победу одержал бразилец Габриэл дос Сантос с результатом 50,93 секунды. Бронзовым медалистом стал чилиец Альберто Абарса (58,12).

Соревнования прошли в категории S2 — для пловцов с сильно нарушенной координацией туловища, ног и рук либо с низким уровнем координации рук.

24-летний Даниленко завоевал вторую медаль на Играх в Париже. 29 августа он стал вторым в заплыве на 100 метров на спине.