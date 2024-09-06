Россиянин Ревенко завоевал золото Паралимпиады-2024 в метании копья

Россиянин Иван Ревенко стал паралимпийским чемпионом-2024 в метании копья.

Спортсмен показал результат 30,77 метра, установив личный рекорд. На втором месте расположился мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53 м). Бронзу завоевал представитель Греции Эммануил Стефанудакис (30,13).

Соревнования прошли в классе F54 — спортсмены кидали копье в сидячем положении.

Всего в активе российской делегации на Играх в Париже 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых наград.

Паралимпиада-2024 завершится 8 сентября.