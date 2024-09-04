Россиянин Свиридов установил мировой рекорд в толкании ядра и стал двукратным паралимпийским чемпионом

Сегодня, 21:12
Российский легкоатлет Владимир Свиридов стал двукратным паралимпийским чемпионом, установив мировой рекорд в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже.
Свиридов показал результат 17 м 18 см.
Серебряная медаль также досталась россиянину: Алан Кокойты толкнул снаряд на 16 м 27 см. Бронзу выиграл представитель Казахстана Дастан Мукашбеков (16 м). Соревнования проходили в категории F36 (спортсмены с нарушением координации).
На счету 34-летнего Свиридова также золото Паралимпиады в Токио и бронза Паралимпийских игр-2012 в Лондоне.