Россиянин Вдовин выиграл вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024 в легкой атлетике

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал победителем забега на 200 метров в классе Т37 на Паралимпиаде в Париже.

30-летний россиянин финишировал с временем 22,69 секунды. Второе место занял представитель Бразилии Рикарду Гомеш де Мендонка (22,71). Бронзу взял его соотечественник Кристиан Габриэль Луис да Коста (22,74).

Вдовин стал трехкратным паралимпийским чемпионом. На Играх в Париже он выиграл золото на дистанции 400 метров. В Токио в 2020 году он также завоевал золото в этой дисциплине.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На соревнованиях выступают 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Всего на их счету 17 золотых наград.