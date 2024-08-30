Россиянка Ищиулова выиграла бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде

Россиянка Виктория Ищиулова стала бронзовым призером Паралимпийских игр в плавании на дистанции 100 метров брассом среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Победу в этом заплыве одержала испанка Анастасия Дмитриева. Второе место у британки Брок Уистон.

На данный момент на счету сборной России девять медалей (одна золотая, три серебряные и пять бронзовых).

Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не учитываются в общем зачете.