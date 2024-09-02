Россиянка Щурова принесла сборной России серебряную медаль в плавании на Паралимпиаде в Париже

Российская пловчиха Зоя Щурова завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже в заплыве на дистанции 50 метров на спине в классе S3.

Россиянка финишировала с результатом 58,36 секунды. Победителем заплыва стала британка Элли Чаллис (53,56 секунды). Бронза досталась испанке Марте Фернандес Инфанте (1 минута 00,46 секунды).

Для 23-летней Щуровой это первая медаль Паралимпийских игр.

Летние Паралимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов из России.