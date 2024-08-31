Россиянка Шабалина выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров вольным стилем

Россиянка Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Париже на дистанции 200 метров вольным стилем.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 5,10 секунды. Серебро завоевала представительница Великобритании Поппи Маскилл (2.07,16). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Луиз Фиддс (2.07,91).

Для Шабалиной это вторая медаль на Паралимпиаде-2024. Ранее она стала бронзовым призером в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Соревнования проходили в категории S8 для пловцов с низкой степенью нарушения координации.