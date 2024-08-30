Российская легкоатлетка Кулинич-Сорокина: «Это, наверное, самые спокойные Паралимпийские игры для меня»

Двукратный призер Паралимпиады легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями перед Играми в Париже.

— Вопрос общий — по поводу вашего настроения. Известно, что вы собираетесь участвовать в трех дисциплинах. С каким настроением готовитесь к выступлениям?

— Вчера написал мой тренер и хотел узнать, как у меня настроение. Я сказала, что это, наверное, самые спокойные для меня Паралимпийские игры, я уже все знаю и ничего нового для меня здесь нет. Настрой боевой, настроение прекрасное, погода прекрасная и пока все складывается хорошо.

Паралимпиада-2024 проходит в Париже с 28 августа по 8 сентября. Всего в турнире выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.