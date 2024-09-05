Российская пловчиха Павлова с мировым рекордом выиграла дистанцию 100 м брассом на Паралимпиаде-2024

Российская пловчиха Мария Павлова завоевала золотую медаль в заплыве на дистанции 100 метров брассом в классе SВ7 на Паралимпийских играх в Париже.

В финале россиянка показала время 1 минута 26,09 секунды и установила мировой рекорд, который принадлежал ей же (1.26,86).

Второй стала британка Лона Виннифрит (1.29,69). Третье место заняла канадка Тесс Раутлифф (1,31.58).

Летние Паралимпийские игры-2024 в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 88 россиян.