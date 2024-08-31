Российские бегуны завоевали серебряную и бронзовую медали Паралимпиады в Париже

Российский спортсмен Александр Костин завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже в забеге на 5000 метров в классе Т13.

Бронза досталась еще одному россиянину Антону Кулятину, который финишировал четвертым, однако после дисквалификации австралийца Джареда Клиффорда поднялся на третье место.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в медальном зачете.