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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 10:22

Российские паралимпийцы вернулись в Россию с Игр в Париже

Руслан Минаев
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Российские спортсмены прилетели в Москву после участия в Паралимпийских играх в Париже.

Самолет с паралимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщает ТАСС, ранее планировалось, что атлеты прилетят в аэропорт Внуково, однако из-за атаки БПЛА в Подмосковье рейс был перенаправлен в Шереметьево.

Сборная России заняла восьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2024.

Всего на соревнованиях в Париже выступили 88 российских спортсменов, которые завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых. Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС

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