Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

23 октября, 17:48

Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх-2026

Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде-2026, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный паралимпийский комитет (МПК).

Паралимпийцы из России пропустят турнир из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования.

«Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года. Хотя российские и белорусские сборные теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпийских игр в ноябре», — приводит ТАСС слова главы МПК Эндрю Парсонса.

Сборной России не&nbsp;будет на&nbsp;Паралимпиаде-2026.России не будет на Паралимпиаде-2026. Хотя в сентябре нам вернули и флаг, и гимн

27 сентября МПК объявил о восстановлении полноценного статуса Паралимпийского комитета России. Согласно этому решению, российские паралимпийцы получили право выступать на международных соревнованиях, при этом на турнирах под эгидой МПК они могут выступать под своим флагом и со своим гимном.

Зимняя Паралимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, парасноуборде и следж-хоккее.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда, Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга сохраняют в силе решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России.С наших паралимпийцев сняли санкции — вернули даже флаг. Первая большая победа над антироссийским лобби

Источник: ТАСС
