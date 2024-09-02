Российские спортсмены завоевали две медали в беге на 100 метров на Паралимпийских играх-2024

Российский спортсмен Артем Калашян занял второе место на Паралимпийских играх в Париже в забеге на дистанции 100 метров в классе Т35.

27-летний паралимпиец преодолел дистанцию за 11,70 секунды. Еще один представитель России Дмитрий Сафронов стал бронзовым призером в этой дисциплине с результатом 11,79 секунды. Золото завоевал украинец Игорь Цветов (11,43).

Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. Российские атлеты выступают на турнире в нейтральном статусе, а их медали не учитываются в общем зачете.