Российским паралимпийцам вручили телефоны за достижения на Играх

Чемпионы и призеры Паралимпийских игр 2024 года в Париже получили мобильные телефоны, которые традиционно вручаются участникам Олимпийских и Паралимпийских игр, но не были переданы им парижским оргкомитетом.

«Мы хотим выразить благодарность Паралимпийскому комитету России за то, что мы там оказались, ФМБА, ЦСП, министерству спорта. Куда мы без них. И спасибо за сегодняшний подарок, который увенчался таким моментом. Да, об этом узнал весь мир, что мы без телефонов, но на нас, в принципе, это особо никак не повлияло. Мы ехали, конечно же, туда не за телефонами. Спасибо большое общественному движению «Здоровое Отечество», это приятный бонус», — приводит слова семикратного паралимпийского чемпиона в плавании Андрея Калины ТАСС.

В рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным российские паралимпийцы получили государственные награды за свои достижения на Паралимпийских играх. Орденами Почета были отмечены 9 победителей соревнований, орденами Дружбы — 8 спортсменов. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены 13 победителей и призеров, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — 9 атлетов.

На Паралимпиаде российские спортсмены установили четыре мировых и три паралимпийских рекорда, завоевав в общей сложности 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.