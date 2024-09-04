Российский легкоатлет Вдовин завоевал золото на Паралимпиаде в беге на 400 метров

Российский легкоатлет Андрей Вдовин стал победителем старта на 400 метров в классе T37 на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 50,27 секунды. Второе место занял бразилец Бартоломеу Чавес с результатом 50,39 секунды. Тройку призеров замкнул Амен Аллах Тиссауи из Туниса (50,50).

Вдовин стал двукратным паралимпийским чемпионом — он выиграл эту же дистанцию на Играх в Токио. Также для россиянина эта медаль стала второй на Паралимпиаде 2024 года. 30 августа Вдовин взял бронзу в 100-метровке.

К настоящему времени российские спортсмены завоевали 10 золотых медалей на соревнованиях в Париже.