Российский ловец Николаев выиграл бронзу на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Николаев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 400 м вольным стилем на Паралимпиаде в Париже.

Спортсмен преодолел дистанцию за 4 минуты 24 секунды ровно. Золото досталось итальянцу Альберто Амодео (4 минуты 23,23 секунды). Второе место занял канадец Рид Максвелл (4.23,90).

Николаев выступает в категории S8. Он также выигрывал золото (смешанная эстафета 4x100 м) и серебро (100 м вольным стилем) на Паралимпиаде в Токио.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. На счету российских спортсменов 12 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых наград. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе, их результаты не учитываются в общей таблице медалей.