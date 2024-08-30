Российский паралимпиец упал во время забега на 5000 метров в Париже

Российский бегун Федор Рудаков не смог финишировать в забеге на 5000 метров в категории Т11 с нарушением зрения на Паралимпиаде-2024.

За несколько кругов до финиша Рудаков начал хромать и сигнализировать своему ведущему Андрею Сафронову, что не может продолжать бежать. Позже спортсмен сообщил, что упал на дистанции, споткнувшись о бровку.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевал бразилец Жулио Сезар Агрипино, установивший мировой рекорд — 14 минут 48,85 секунды. Серебряную медаль выиграл японец Кенья Карасава (14.51.48), а тройку призеров замкнул другой бразилец — Ельцин Жак (14.52,61).