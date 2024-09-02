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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 20:59

Российский пловец Даниленко завоевал третью серебряную медаль на Паралимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Российский пловец Владимир Даниленко занял второе место на Паралимпиаде в Париже в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S2.

В финальном заплыве 24-летний спортсмен финишировал с временем 4 минуты 14,16 секунды. Первым стал бразилец Габриэл Араужо (3.58,92). Бронзу завоевал представитель Чили Альберто Абарса (4.22,18).

Для Даниленко это третье серебро на Паралимпийских играх 2024 года. Ранее он также показал второй результат в плавании на дистанциях 50 м и 100 м на спине.

Источник: https://www.sport-express.ru/paralympics/summer/2024/medals/
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