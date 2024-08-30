Российский пловец Калина посвятил победу на Паралимпиаде сыну

Россиянин Андрей Калина прокомментировал золотую медаль в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде-2024.

37-летний Калина стал семикратным паралимпийским чемпионом. Кроме этого, он принес сборной России первую золотую медаль на турнире в Париже.

«Заплыв прошел, скажем так, под контролем. Все сложилось удачно. Все как мы задумывали с тренером, так и произошло. Благодарен паралимпийскому комитету, всем нашим товарищам, друзьям, всем, кто способствовал этому заплыву, особенно тренерскому составу и всей команде», — приводит ТАСС слова Калины.

Спортсмен также отметил, что посвящает эту награду своему сыну, которому в сентябре исполнится год.

«Победу посвящаю сынуле. 2 сентября ему годик, самый главный мой болельщик. Это седьмая золотая медаль. Все семь [посвящаю] сыну», — добавил он.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября. От России на Игры поехали 88 паралимпийцев, которые выступают в нейтральном статусе. Их медали не учитываются в медальном зачете.