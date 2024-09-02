Российский пловец Тарасов завоевал серебро на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2024

Российский пловец Денис Тарасов стал серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S9.

31-летний россиянин показал результат 25,15 секунды. Золото выиграл итальянец Симоне Барлаам, установивший мировой рекорд — 23,90 секунды. Тройку призеров замкнул Фредрик Сольберг из Норвегии.

Тарасов стал трехкратным Паралимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал эту же дисциплину на соревнованиях в Лондоне и эстафету 4x100 м комплексом на Паралимпиаде в Токио.