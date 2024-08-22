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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:23

Российскому журналисту отказали в аккредитации на Паралимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Корреспондент РИА «Новости» получил отказ в аккредитации на Паралимпиаду-2024 в Париже, сообщает агентство.

Сообщается, что Олимпийское консульство приняло это решение после запроса мнения «компетентных административных органов власти». При этом в письме, которое оргкомитет направил в РИА «Новости», не раскрываются причины отказа.

Во вторник, 20 августа, оргкомитет Паралимпиады отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции. При этом изначально аккредитации двоих из них были одобрены, но они не прошли повторную проверку государственными органами.

28 июля оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение властей.

Источник: РИА «Новости»
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