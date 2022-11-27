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Сегодня, 16:08

Рожков обсудил с губернатором ХМАО проведение вторых зимних Игр паралимпийцев

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков обсудил с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой возможность проведения вторых зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«26 ноября в Ханты-Мансийске во время торжественной встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с участниками летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» президент ПКР Павел Рожков обсудил с губернатором возможность проведения вторых зимних Игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ПКР.

26 ноября в Ханты-Мансийске состоялось чествование югорских спортсменов — участников летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи. Летние игры паралимпийцев проходили с 2 по 9 октября. В них приняли участие более 1 100 атлетов из Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Эритреи, а также 78 субъектов России.

«В правительстве России и Министерстве спорта России поддержали идею проводить на регулярной основе игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Ближайшие зимние старты запланированы в спортивном сезоне 2023-2024 года. Паралимпийский комитет России будет очень благодарен Югре, если местом проведения соревнований вновь станет Ханты-Мансийск. Все, что начинается в Югре, впоследствии становится успешным», — подчеркнул Рожков.

Первые зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» были проведены в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта 2022 года. Они были организованы с целью поддержки российской сборной, отстраненной от участия в Паралимпиаде в Пекине. Ханты-Мансийск принял около четырехсот участников соревнований. Спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана соревновались в лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, горнолыжном спорте, сноуборде и керлинге на колясках.

Источник: https://tass.ru/sport/16437351
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