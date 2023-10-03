Рожков — о переходе в состав Азиатского паралимпийского комитета: «Нейтральный статус — для нас это тоже победа»

Глава ПКР Павел Рожков заявил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) работает над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета.

«Нейтральный статус — для нас это тоже, честно говоря, победа. Будем оспаривать или не будем, это другой вопрос, но важно, что нас допустили.

У нас сегодня идет серьезная работа по переводу в Азиатский паралимпийский комитет. Мне прислали аккредитацию и приглашение, они готовы нас видеть у себя, мы в это направление с удовольствием движемся», — цитирует Рожкова ТАСС.