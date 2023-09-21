Рожков подтвердил участие в генассамблее Международного паралимпийского комитета в Бахрейне

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что три представителя организации примут участие в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне.

«Наша делегация будет присутствовать на генассамблее в Бахрейне, в ее составе будет три представителя. Это руководитель нашего международного отдела, юрист ПКР и я. Вопрос членства ПКР будет рассматриваться 29 сентября», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Конференция членских организаций Международного паралимпийского комитета пройдет 27 сентября. Генеральная ассамблея МПК состоится в Бахрейне с 28 по 29 сентября.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.