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Сегодня, 15:00

Рожков сообщил, что около 20 россиян продолжают работать в комитетах и комиссиях МПК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что около 20 представителей ПКР и всероссийских федераций, развивающих спорт людей с инвалидностью, продолжают работать в международных спортивных комитетах и комиссиях Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Около 20 представителей ПКР и всероссийских федераций, развивающих спорт людей с инвалидностью, продолжают работать в международных спортивных комитетах и комиссиях МПК, а также в руководящих органах международных спортивных федераций. Вопрос об их исключении не поднимался», — приводит слова Рожкова ТАСС.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17126035
ПКР
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