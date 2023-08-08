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Сегодня, 16:59

Рожков сообщил, что оргкомитет Паралимпийских игр направил в ПКР запрос о составе делегации

Алина Савинова
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Президент ПКР Павел Рожков сообщил, что организационный комитет летних Паралимпийских игр в Париже направил в российскую организацию запрос на предоставление информации о предварительном количественном составе делегации на соревнования.

«В адрес ПКР поступило письмо от организационного комитета Паралимпиады в Париже по вопросу предоставления информации о предварительном количественном составе команды на предстоящие Игры. В настоящее время специалисты ПКР и всероссийских федераций, развивающих паралимпийские виды спорта, ведут работу по расчету предполагаемого состава делегации, с учетом текущей обстановки, связанной с прохождением квалификации. Из 22 видов спорта 10 управляются олимпийскими международными федерациями, в настоящее время полностью в допуске к квалификационным соревнованиям отказали федерации по конному спорту и бадминтону. С остальными мы с нашими олимпийскими федерациями отрабатываем условия допуска», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Глава ПКР отметил, что по плаванию, легкой атлетике, пауэрлифтингу и пулевой стрельбе, которые управляются Международным паралимпийским комитетом, россияне не допущены к соревнованиям. Еще восемь видов спорта, входящие в управление паралимпийских федераций, пока не принимают никаких решений.

Летние Паралимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже с 28 августа по 8 сентября. В июле президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что российских и белорусских спортсменов могут не допустить к участию в Паралимпиаде.

Вопрос допуска россиян и белорусов на международные турниры будет рассмотрен в сентябре на Генеральной ассамблее МПК.

Источник: https://tass.ru/sport/18468235
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