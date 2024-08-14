Рожков: «ПКР получил 85 аккредитаций для спортсменов на Паралимпиаду, еще семь проверяются»

Сегодня, 13:03
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что комитет получил аккредитации для участия в Паралимпиаде на 85 атлетов из 92. Семь спортсменов еще проходят проверку.
«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже», — цитирует Рожкова ТАСС.
Спортсмены на данный момент находятся в офисе ПКР в Москве.
В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов.
Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.