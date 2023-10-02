Рожков заявил, что около 300 россиян могут выступить на Паралимпиаде-2024

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал общее число российских спортсменов, которые смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов к соревнованиям, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Глава ПКР отметил, что спортсмены не станут принимать участия в Паралимпиаде, если для этого будет необходимо подписать декларацию.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.