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Сегодня, 13:22

Рожков заявил, что около 300 россиян могут выступить на Паралимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал общее число российских спортсменов, которые смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Порядка 300 человек могут попасть на Паралимпиаду. Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов к соревнованиям, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Глава ПКР отметил, что спортсмены не станут принимать участия в Паралимпиаде, если для этого будет необходимо подписать декларацию.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала за приостановку членства комитета России. При этом МПК допустил российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

Россияне смогут выступить на&nbsp;Паралимпиаде 2024 в&nbsp;нейтральном статусе. Паралимпийцев из России допустили к Играм в Париже. Но есть и ложка дегтя
Источник: ТАСС
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Сергей Рожков
ПКР
МПК
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