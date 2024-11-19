Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

Сегодня, 16:48

Рожков заявил, что Ольховая избрана вице-президентом Виртус-Европа

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что генеральный директор Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяна Ольховая избрана вице-президентом Виртус-Европа.

«В Польше прошло заседание генеральной ассамблеи Виртус-Европа. В ходе заседания генассамблеи состоялись выборы на руководящие должности. Вице-президентом вновь избрана генеральный директор Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяна Ольховая», — сообщил Рожков ТАСС.

Виртус-Европа — это организация, которая занимается развитием спорта среди людей с интеллектуальными нарушениями в Европе.

Источник: ТАСС
ПКР

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Баскетболист Болл оштрафован на 100 тысяч долларов за гомофобный комментарий
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Овечкин сделал дубль и досрочно закончил матч из-за травмы
Россию не пускают на ЧМ-2026 — поможет Трамп
В США назвали разрешение Украине наносить удары вглубь РФ антиконституционным
Сегодня
Вчера
Неделя