Рожков рассказал о требованиях МПК к ПКР: «Нарушая свой устав, принуждают занять нас позицию»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал «СЭ» о требованиях Международного паралимпийского комитета (МПК) по возвращению российских спортсменов.

В 2022 году россияне должны были выступить на Паралимпиаде в Пекине, но из-за ситуации на Украине МПК не допустил атлетов к соревнованиям. 16 ноября 2022 года МПК приостановил членство ПКР в организации, однако российский комитет успешно обжаловал это решение.

Ранее Рожков заявил, что МПК намерен навсегда приостановить членство ПКР в организации.

«Намерения МПК будут понятны уже только на генеральной ассамблее. Но им в принципе деятельность Паралимпийского комитета России не нравится. Они считают, что мы должны дать оценку действиям правительства по отношению к СВО, причем они сами нарушают свой устав и нас принуждают занять какую-то позицию. Это первое.

Во-вторых, им совершенно не нравится, что мы ведем активную деятельность с ветеранами СВО, получившими тяжелые травмы, приведшие к инвалидности. В-третьих, им не нравится, что наши соревнования часто проводятся там, где развешены символы, касающиеся СВО. И там еще целый ряд претензий, которые озвучили перед генеральной ассамблеей на арбитражном суде, который был весной. Весной нам удалось отстоять свою позицию по этим вопросам. Но, судя по последним официальным и неофициальным заявлениям МПК, они будут более серьезно сейчас готовиться по этим позициям.

Все требования, которые они нам выдвигают, противоречат всей сущности и позиции Паралимпийского комитета. ПКР сохраняет нейтралитет в соответствии с уставом ПКР и МПК. Мы не можем занимать какую-либо позицию. Но ПКР не может быть в стороне от тех проблем, которые есть в нашей стране, и не заниматься вопросами привлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение, тем более что вся история МПК начиналась после Второй мировой войны в госпитале Сток-Мандевилля», — сказал Рожков «СЭ».

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.

Генеральная ассамблея МПК пройдет 27 сентября в Бахрейне.