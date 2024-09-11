Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 19:14

Руководство Алтайского края прорабатывает вопрос поощрения паралимпийцев региона

Telegram Дзен

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов заявил, что руководство региона ведет работу по дополнительному стимулированию спортсменов-паралимпийцев и их тренеров, вернувшихся с Паралимпиады в Париже.

«Сегодня наши спортсмены вернулись домой, аплодисментами их встретила большая группа земляков, к которым присоединились пассажиры нескольких рейсов, — рассказал Нифонтов ТАСС. — В настоящее время по поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко мы в министерстве спорта региона с другими нашими коллегами по региональному правительству заканчиваем работу над мерами дополнительного стимулирования спортсменов такого уровня и их тренеров, они заслуживают поощрения».

Торжественная встреча алтайских паралимпийцев Романа Жданова, Егора Ефросинина, Алексея Ганюка, Александра Костина, Ильи Гончарова и их тренеров прошла в аэропорту Барнаула. Представители региона завоевали семь медалей из 64.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кирьос подколол Синнера, который встречается с Калинской
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
Почему Кордоба отказался от переезда в Москву, Титов снова выйдет на поле. Что происходит в «Спартаке»
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя