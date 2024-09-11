Руководство Алтайского края прорабатывает вопрос поощрения паралимпийцев региона

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов заявил, что руководство региона ведет работу по дополнительному стимулированию спортсменов-паралимпийцев и их тренеров, вернувшихся с Паралимпиады в Париже.

«Сегодня наши спортсмены вернулись домой, аплодисментами их встретила большая группа земляков, к которым присоединились пассажиры нескольких рейсов, — рассказал Нифонтов ТАСС. — В настоящее время по поручению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко мы в министерстве спорта региона с другими нашими коллегами по региональному правительству заканчиваем работу над мерами дополнительного стимулирования спортсменов такого уровня и их тренеров, они заслуживают поощрения».

Торжественная встреча алтайских паралимпийцев Романа Жданова, Егора Ефросинина, Алексея Ганюка, Александра Костина, Ильи Гончарова и их тренеров прошла в аэропорту Барнаула. Представители региона завоевали семь медалей из 64.