Сборная Китая в шестой раз кряду стала победителем Паралимпийских игр

Национальная команда Китайской Народной Республики (КНР) обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр-2024.

Спортсмены из Поднебесной на сегодняшний день завоевали 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград. На втором месте располагается сборная Великобритании, в активе которого 107 медалей разной пробы (45-36-26). Тройку замыкает команда США с 90 наградами (31-38-21).

Сборная Китая выиграла летнюю Паралимпиаду в шестой раз подряд. Ранее китайские атлеты побеждали в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.

В активе российской делегации 59 медалей (17-20-22). На турнире они представлены как нейтральные спортсмены, их награды не учитываются в общем зачете.