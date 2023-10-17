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Сегодня, 19:19

Сборная Северной Кореи не выступят на Азиатских паралимпийских играх из-за антидопингового решения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Северная Корея не отправит спортсменов на Азиатские паралимпийские игры в Ханчжоу после того, как ей сообщили, что северокорейские спортсмены не смогут выступать под своим флагом на соревнованиях из-за несоблюдения антидопинговых правил.

«КНДР приняла решение после того, как Азиатский паралимпийский комитет проинформировал их о том, что, как предусмотрено Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), флаг страны КНДР не будет вывешен ни на каких площадках во время Азиатских паралимпийских игр, поскольку КНДР не соблюдает кодекс», — приводит заявление Азиатского паралимпийского комитета NK News.

В 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу ВАДА из-за отсутствия в стране современных антидопинговых структур. КНДР запрещено выступать на турнирах под национальным флагом.

Источник: https://www.nknews.org/2023/10/north-korean-athletes-to-skip-asian-para-games-over-anti-doping-ruling/
ВАДА
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