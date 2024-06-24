Спортсмены из России прошли предварительную регистрацию на Паралимпиаду в Париже

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены и сопровождающие лица прошли предварительную регистрацию на Паралимпийские игры в Париже.

«В режиме видео-конференц-связи состоялась предварительная регистрация российских спортсменов и сопровождающих лиц на Паралимпиаду в Париже. По итогам регистрации оргкомитет Игр подготовит и отправит в ПКР аккредитационные карточки для членов делегации», — цитирует ТАСС Рожкова.

По словам президента ПКР, в оргкомитете заявили, что россиянам нельзя участвовать в марше спортсменов на открытии, но они смогут присутствовать на мероприятии в качестве зрителей.

В сентября 2023 года генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024, но исключительно в нейтральном статусе. Результаты россиян не будут учитываться в общем медальном зачете.

Паралимпиада пройдет в столице Франции с 28 августа по 8 сентября.