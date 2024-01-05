Стало известно, когда пройдет отчетная конференция ПКР

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, когда пройдет отчетная конференция ПКР.

«Очередные Игры паралимпийцев пройдут по зимним дисциплинам в марте 2024 года — в Ханты-Мансийске будут соревноваться лыжники, биатлонисты и следж-хоккеисты, в Южно-Сахалинске пройдут соревнования по горнолыжному спорту и керлингу на колясках, в Челябинской области — старты сноубордистов. В эти же сроки в Ханты-Мансийске запланирована к проведению отчетная конференция Паралимпийского комитета России. На ней делегаты рассмотрят итоги работы по приоритетным направлениям деятельности, утвержденные на прошлой конференции, и обсудят план работы на предстоящий отчетный период», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ПКР планирует провести пять сборов с участием бойцов СВО.