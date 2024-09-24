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Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 22:21

Свиридов заявил, что не удивился мировому рекорду на Паралимпиаде в Париже

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Двукратный чемпион Паралимпиады в толкании ядра Владимир Свиридов заявил, что не удивился мировому рекорду на Играх в Париже.

«Чувствовал себя хорошо. Первую попытку сделал пристрелочную, чтобы понять, какой сектор, а во второй решил рисковать на всю катушку. Хотя тренер говорила, что надо сразу выкладываться на максимум, потому что я толкал первым. Но я сделал немного по-своему и не прогадал.

Я не удивился [мировому рекорду]. Уже толкал на тренировках на том же уровне. Не скажу, что регулярно, но время от времени выстреливал. Бывает, толкну на 17,50, а потом опять идёт серия по 16 с копейками. Волнообразно как-то. Уже перед стартом я выходил на тренировки, толкал спокойно, и получалось даже дальше. Поэтому понимал, что нужно сохранять энергию, копить силы именно на главный старт", — приводит слова Свиридова RT.

На Играх в Париже Свиридов выиграл соревнования с результатом 17,18 м, что является новым мировым рекордом.

Источник: RT

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