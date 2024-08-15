Свищев надеется, что российская делегация отправится на Паралимпиаду в полном составе

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев верит, что российская делегация отправится на Паралимпийские игры в полном составе.

«МПК в отличие от МОК допустил к Паралимпийским играм намного больше наших спортсменов. Благодарю президента ПКР Павла Рожкова и его команду за проделанную работу. Только через диалог можно добиться справедливости по отношению к нам. Надеюсь, что оставшиеся семеро спортсменов получат аккредитации и наша делегация в полном составе отправится в Париж. Уверен, что завоюем медали на Играх, так как наши паралимпийцы являются одними из лучших в мире», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее сообщалось, что участниками Паралимпиады в Париже станут 90 российских спортсменов. На прошедшей Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе выступили 15 россиян.