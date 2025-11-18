Свищев — о недопуске российских стрелков на Сурдлимпиаду: «Получается, к соревнованиям ни одну страну допускать нельзя»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск российских стрелков на Сурдлимпийские игры в Токио.

18 ноября стало известно, что россиян не допустили на соревнования по соображениям безопасности — из-за наличия оружия у спортсменов.

«Это выглядит несерьезным. Получается, к соревнованиям по стрельбе вообще ни одну страну допускать нельзя. Это же опасно, по соображениям организаторов. Жаль, что наши спортсмены не выступят. Надеюсь, что рано или поздно и эти препоны уйдут», — цитирует Свищева ТАСС.