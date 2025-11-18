Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

18 ноября, 18:29

Свищев — о недопуске российских стрелков на Сурдлимпиаду: «Получается, к соревнованиям ни одну страну допускать нельзя»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск российских стрелков на Сурдлимпийские игры в Токио.

18 ноября стало известно, что россиян не допустили на соревнования по соображениям безопасности — из-за наличия оружия у спортсменов.

Российских стрелков не&nbsp;допустили до&nbsp;Сурдлимпиады-2025 в&nbsp;Токио.Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия

«Это выглядит несерьезным. Получается, к соревнованиям по стрельбе вообще ни одну страну допускать нельзя. Это же опасно, по соображениям организаторов. Жаль, что наши спортсмены не выступят. Надеюсь, что рано или поздно и эти препоны уйдут», — цитирует Свищева ТАСС.

Источник: ТАСС
2

  • Millwall82

    каких только олимпиад не придумают, а вот-то что к людям с инвалидностью российские власти и такие как свитодрищев относятся как к лишним людям давно известно. И это просто чудовищное скотство.

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Проделки тосики кайфу

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Свищев
    Читайте также
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
    Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
    ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
    СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
    Скандал с российскими стрелками: СМИ подозревают, что их не пустили на Сурдлимпиаду из-за наличия оружия
    Дубровский — о бойкоте скандинавов Олимпиады в случае допуска россиян: «Думаю, что это блеф, как и многие мои коллеги»
    Дубровский: «Если к 15-20 декабря получим допуск на международные старты, то есть вариант поехать на Кубок мира»
    На Генассамблее ФИДЕ обсудят возвращение флага и гимна российским шахматистам
    «Печальный день для шахмат». Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира в Испании
    Пять российских шорт-трекистов выступят на Мировом туре в Польше
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя