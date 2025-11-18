Паралимпиада (Паралимпийские игры)
18 ноября, 18:29
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск российских стрелков на Сурдлимпийские игры в Токио.
18 ноября стало известно, что россиян не допустили на соревнования по соображениям безопасности — из-за наличия оружия у спортсменов.
«Это выглядит несерьезным. Получается, к соревнованиям по стрельбе вообще ни одну страну допускать нельзя. Это же опасно, по соображениям организаторов. Жаль, что наши спортсмены не выступят. Надеюсь, что рано или поздно и эти препоны уйдут», — цитирует Свищева ТАСС.
Millwall82
каких только олимпиад не придумают, а вот-то что к людям с инвалидностью российские власти и такие как свитодрищев относятся как к лишним людям давно известно. И это просто чудовищное скотство.
18.11.2025
Артемон Доберманов
Проделки тосики кайфу
18.11.2025