Свищев: «Украинского паралимпийца надо дисквалифицировать за амфетамин пожизненно»

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о дисквалификацию украинского пловца-паралимпийца Романа Бондаренко за применение амфетамина.

«Удивляет, что этот спортсмен принимал настолько жесткие наркотики. Аргументировать прием амфетамина никак невозможно, даже с учетом того, что этот украинский спортсмен является паралимпийцем. Это никак не оправдывает его. Думаю, что он еще легко отделался, получив лишь три года дисквалификации. За такие препараты надо дисквалифицировать пожизненно вне зависимости от национальности, а украинца пожалели. Наша страна не приемлет употребление запрещенных препаратов, мы работаем в соответствии с антидопинговым кодексом WADA», — цитирует «ВсеПроСпорт» Свищева.

Во вторник, 21 февраля, Международный паралимпийский комитет сообщил, что Бондаренко был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе украинского спортсмена обнаружили следы метамфетамина и амфетамина. Пробу у него брали во время Паралимпиады в Париже.